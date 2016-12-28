Количество участников системы обмена информацией между страховыми компаниями "Поиск" за 2016г удвоилось

Количество участников системы обмена информацией между страховыми компаниями "Поиск" за 2016 год увеличилось в два раза, соответствующая информация была озвучена 27 декабря на совещании, посвященном подведению итогов года, а также презентации нового этапа проекта "Поиск" - "Всеукраинские страховые истории".

Как сообщается в пресс-релизе Лиги страховых организаций Украины, открывая заседание, генеральный директор ООО "Плюс выбор" Валерий Суксин подчеркнул: "Мы постоянно работаем над тем, чтобы компании-участники системы "Поиск " получали как можно больше достоверной и актуальной информации для принятия взвешенных бизнес-решений".

В ходе совещания также обсуждались перспективы нового этапа проекта и дальнейшие совместные шаги компаний-участников по эффективному противодействию проявлениям страхового мошенничества.

Как сообщалось, потенциальные возможности системы заключаются в том, что она способна разгрузить сотрудников страховых компаний. Это достигается за счет автоматизации процесса поиска информации, необходимой для принятий решений при страховании, урегулировании убытков. Так, вместо отправки 40-50 сообщений по электронной почте, специалист службы безопасности или урегулирования убытков просто осуществляет один поиск по параметрам участника страхового случая, получая в результате перечень страховых случаев в ретроспективе с участием такого субъекта или объекта.