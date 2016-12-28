Экономика

16:16 28.12.2016

Кабмин назначил госсекретарем Минрегиона действующего замминистра Малашкина

Кабинет министров назначить государственным секретарем Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины действующего заместителя министра – руководителя аппарата Максима Малашкина, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

8 декабря Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы рекомендовала Кабмину по результатам конкурса назначить М.Малашкина на должность госсекретаря Минрегиона.

35-летний М.Малашкин занимал должность замминистра с 30 сентября 2015 года, а с апреля 2014 по октябрь 2015 года - директор департамента нормативно-правового регулирования Минрегиона. С июля 2006 по апрель 2014 года М.Малашкин работал в Винницком городском совете на должностях главного специалиста отдела судебно-претензионной работы юридического управления горсовета, начальника отдела по жилищно-коммунальным вопросам, транспорту, связи, а также заместителя директора департамента правовой политики и качества Винницкого горсовета.

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