Кабмин утвердил перечень должностей сотрудников государственных СМИ, приравниваемых к работникам соответствующих госорганов

Кабинет министров Украины утвердил перечень сотрудников государственных средств массовой информации, которые приравниваются к работникам соответствующих государственных органов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства социальной политики, правительство приняло данное решение на заседании в среду. Кабмин утвердил перечень должностей журналистов государственных и коммунальных СМИ, которые приравниваются к должностям руководящих работников, специалистов секретариата (аппарата) соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления и порядок исчисления стажа работы для установления ежемесячной надбавки за выслугу лет журналистам государственных и коммунальных СМИ и государственных информационных агентств.

Кроме того, постановлением предусматривается установление журналистам государственных и коммунальных СМИ других видов надбавок, доплат, авторских гонораров и премий в соответствии с коллективным договором с учетом норм генерального и отраслевого соглашений в пределах средств, предусмотренных на оплату труда.

Согласно закону, зарплата руководителя редакции печатного СМИ, руководителя телерадиоорганизации не может быть ниже заработной платы заместителя руководителя органа государственной власти, который является учредителем этого СМИ.