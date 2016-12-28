Экономика

15:39 28.12.2016

Кабмин выделил Фонду гарантирования вкладов кредит почти на 8 млрд грн

Кабинет министров Украины решил выделить Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) кредит на сумму 7,941 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 28 декабря №1003, текст которого размещен на веб-сайте Кабинета министров.

"Министерство финансов с целью предоставления кредита ФГВФЛ осуществляет выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 7 млрд 941 млн грн со сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода до 10% годовых в обмен на векселя, выданные Фондом на тех же условиях, с выплатой процентов по векселям одновременно с оплатой векселя", - указывается в документе.

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