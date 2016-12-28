Доллар укрепляется в среду относительно евро и иены на фоне низкой активности торгов

Доллар США дорожает в среду относительно евро и иены, однако темпы укрепления американской валюты являются сдержанными на фоне низкой активности торгов.

"Курсы валют G10 сохраняются в узких диапазонах, - отмечает валютный аналитик Nordea в Стокгольме Мартин Энгланд. - Такая ситуация наблюдалась и незадолго до Рождества. Объемы торгов низкие. Участники рынка не хотят предпринимать активных действий перед Новым годом".

Стоимость евро к доллару США снизилась в ходе торгов до $1,04 по сравнению с $1,0457 на закрытие предыдущей сессии.

"Сильное сопротивление около уровня в $1,05 сдерживает укрепление пары евро/доллар", - цитирует агентство обзор аналитиков London Capital Group.

Курс доллара к иене поднялся в среду до 117,67 иены против 117,43 иены накануне.

Стоимость евро относительно японской нацвалюты опустилась до 122,38 иены по сравнению с 122,8 иены на закрытие предыдущей сессии.