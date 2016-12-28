Мариупольский МТП объявил тендер на страхование 188 транспортных средств по ОСАГО
Госпредприятие "Мариупольский морской торговый порт" (ММТП, Донецкая обл.) объявило тендер на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – 188 ед., сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro.
По данным системы, ожидаемая стоимость закупки услуг страхования составляет 117 тыс. грн. Минимальный шаг понижения цены – 585 грн.
Тендерное предложение обеспечивается электронной банковской гарантией в 3,51 тыс. грн.
Документы принимаются до 17:00 5 января 2017 года.