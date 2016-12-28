Экономика

14:47 28.12.2016

Нефть дорожает в ожидании сокращения предложения топлива в мире

Цена на нефть поднимается в среду и находится близко к максимальному уровню за полтора года на оптимизме инвесторов в отношении мер по сокращению добычи странами ОПЕК, которые могут привести к снижению излишка предложения на мировом рынке топлива.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 кв подорожали на $0,21 (0,37%) - до $56,3 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,14 (0,26%) - до $54,04 за баррель. Накануне контракт завершил сессию на максимальном уровне с начала июля 2015 года.

С начала года оба контракта подорожали примерно на 50%.

Ранее страны ОПЕК и 11 их партнеров договорились начать постепенное сокращение добычи с 1 января 2017 года. Совокупный объем добычи, как ожидается, снизится на 1,8 млн баррелей в сутки.

В результате мер ОПЕК запасы топлива в мире сократятся, а цены стабилизируются, заявил накануне министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. б/с.

Также во вторник было объявлено, что мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу 13 января.

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