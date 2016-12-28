Южно-Украинская АЭС констатирует отсутствие воздействия землетрясения в Румынии на ее работу

Землетрясение, произошедшее 28 декабря в 1:20 в Румынии, которое ощутили несколько регионов Украины, не повлияло на работу энергоблоков Южно-Украинской АЭС, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Оборудование системы сейсмометрического контроля атомной станции зафиксировало незначительные колебания земной коры, находящиеся гораздо ниже установок срабатывания аварийной защиты реакторной установки. Согласно проекту, аварийная защита, приводящая к автоматическому останову реакторной установки, на энергоблоках ЮУАЭС срабатывает при землетрясении магнитудой шесть баллов", - говорится в сообщении.

По словам старшего начальника смены ЮУАЭС Андрея Паляцкого, землетрясение, зафиксированное в сейсмически активной румынской зоне Вранча магнитудой 5,6 балла, на работу атомной станции не повлияло.

"Нарушений эксплуатационных пределов и условий на энергоблоках ЮУАЭС в результате землетрясения не было. Оборудование работает в штатном режиме. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне не изменился и соответствует показателям естественных фоновых значений, замеренных до пуска станции", - резюмируется в сообщении.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в Южноукраинске (Николаевская обл.). Является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 тыс. МВт.