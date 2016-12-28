Кабмин разрешил "Укрзализныце" осваивать капинвестиции до утверждения финплана-2017

Кабинет министров Украины в среду разрешил ПАО "Укрзализныця" направлять средства во исполнение плана капитальных инвестиций до утверждения финансового плана предприятия на 2107 год, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Принято постановление, согласно которому "Укрзализныце" разрешено осуществлять расходы на первоочередные направления плана капитальных инвестиций в 2017 году в размере 16 млрд грн с 1 января следующего года, не дожидаясь утверждения финплана", - написал он на своей странице в сети Facebook.

Также, по словам министра, принято важное решение для автодорожной отрасли.

"Так, международный контроль качества FIDIC отныне является обязательным для осуществления технического надзора за ходом выполнения ремонтно-строительных работ на украинских автодорогах. Заказчики дорожных работ (службы автомобильных дорог в областях, подчиненных "Укравтодору") будут обязаны привлекать к таким работам инженеров-консультантов, имеющих сертификат FIDIC", - написал министр.

К их основным обязанностям относится: контроль качества и объемов выполненных работ; входной и операционный контроль материалов, изделий и конструкций, которые используются во время дорожных работ, контроль над устранением подрядчиком дефектов и т. п.

Международная федерация инженеров-консультантов (Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils, FIDIC) объединяет более 80 национальных ассоциаций, представляющих более 4 тыс. инженеров-консультантов строительного профиля в 75 странах мира.