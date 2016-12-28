Дотации сельхозпроизводителям будут распределяться пропорционально стоимости реализованной продукции

Распределение бюджетной дотации на развитие сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться в автоматическом режиме пропорционально сумме стоимости реализованной ими агропродукции.

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", обнародованному на сайте Верховной Рады, распределение дотаций будет происходить на основании данных Реестра получателей бюджетной дотации и информации ГФС с учетом следующего критерия: пропорционально сумме стоимости реализованной сельхозтоваропроизводителем продукции.

Общая сумма, выделенная под управление Министерству аграрной политики и продовольствия на предстоящий год, составляет 9,44 млрд грн, из них на работу аппарата ведомства направлено 5,8 млрд грн, на общее руководство и управление в сфере АПК – 122,25 млн грн, на научные исследования и подготовку научных кадров – 120 млн грн, на повышение квалификации специалистов в отрасли – 18,99 млн грн, на организацию и регулирование деятельности учреждений в системе АПК и обеспечение деятельности Аграрного фонда – 108 млн грн, на финансовую поддержку мероприятий в АПК – 60 млн грн, на затраты Аграрного фонда, связанные с хранением, перевозкой, переработкой и экспортом объектов госцентрегулирования, - 51,4 млн грн

Бюджетом на программу компенсации кредитных ставок аграриям предусмотрено 300 млн грн, на поддержку животноводства – 170 млн грн, на развитие хмелеводства, закладку новых садов, виноградников, ягодников – 75 млн грн.

На работу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предусмотрено 1,899 млрд грн, Государственного агентства рыбного хозяйства – 378,1 млн грн, Государственного агентство лесных ресурсов – 247,93 млн грн, Государственной службыпо вопросам геодезии, картографии и кадастра – 1,1 млрд грн, Национальную академию аграрных наук Украины – 741,14 млн грн.