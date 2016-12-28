Экономика

13:50 28.12.2016

НБУ на аукционе в среду продал $96,8 млн по курсу до 26,93 грн/ $1

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе в среду продал $96,8 млн, что удовлетворило 80,7% спроса, по курсу до 26,93 грн/$1, сообщается на веб-сайте регулятора.

Согласно информации НБУ, на аукцион были поданы заявки на $120 млн по курсу от 26,7 грн/$1 до 26,9305 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,85 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,8892 грн/$1.

По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 20,5% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

Как сообщалось, НБУ в среду выставил на аукцион до $100 млн для удовлетворения избыточного временного спроса, сформированного, согласно комментарию центробанка, за счет получения компаниями-эскпортерами возмещения НДС, а также необходимости участников рынка осуществлять платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года.

Ранее, 27 декабря, Нацбанк на аукционе с заявленным объемом $80 млн продал $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $68,1 млн по курсу от 26,4 грн/$1 до 26,68 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,6 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,6371 грн/$1. По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 22,4% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

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