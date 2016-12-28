Экономика

13:31 28.12.2016

Госземли должны быть переданы в аренду на земельных торгах – бюджет-2017

Земельные участки в государственной собственности должны быть переданы в аренду на конкурентных началах (земельных торгах).

Согласно закону "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", обнародованному на сайте Верховной Рады, обеспечить процесс передачи госземель в аренду должны органы исполнительной власти, в полномочия которых входит передача в аренду таких земучастков, Национальная академия аграрных наук и национальные отраслевые академии наук.

Как сообщалось со ссылкой на меморандум о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ) по программе расширенного финансирования, Кабинет министров первоначально ожидал принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения до конца декабря 2016 года. Вместо этого Верховная Рада в конце октября продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года.

Своим решением парламент поручил комитетам Верховной Рады и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты. Чуть позже несколько депутатов из коалиции внесли в Раду законопроект №5535 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о необходимости проведения земельной реформы в агропромышленном секторе до 2020 года.

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