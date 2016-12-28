Экономика

12:56 28.12.2016

Фондовые индексы АТР продемонстрировали разнонаправленные изменения в среду

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в среду не показали единой динамики, хотя начали сессию в "зеленой зоне" на фоне позитивной статистики и послерождественского ралли в США, а также повышения цен на сырьевые товары, пишет MarketWatch.

В Юго-Восточной Азии наблюдался более активный рост, чем в других частях АТР, что объясняется возвращением ряда иностранных инвестфондов на эти рынки.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific почти не изменился.

Японские индикаторы Nikkei 225 и Topix также почти не претерпели изменений.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1%, индонезийский Jakarta Composite - на 2,1%. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,8%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, как и Shenzhen Composite, южнокорейский Kospi опустился на 0,9%.

Индекс потребительского доверия в США в декабре 2016 года вырос до 113,7 пункта, максимального уровня с августа 2001 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Значение индекса за предыдущий месяц было пересмотрено со 107,1 до 109,4 пункта. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения показателя до 109,5 пункта с ранее указанного уровня.

Цены на жилье в США (индекс S&P Case-Shiller) повысились в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1% в годовом выражении.

"Дальнейшее улучшение макроэкономической конъюнктуры в США привело к покупкам меди и железной руды, а также повышению цен на нефть", - отметил главный рыночный стратег брокерской компании CMC Markets Майкл Маккарти.

Курс ценных бумаг крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton вырос на 3,3% на торгах в Сиднее, второй по величине компании отрасли Rio Tinto - на 2,4%, железорудной Fortescue Metals - на 3,5%.

Рыночная стоимость Toshiba рухнула на 20,4% после того, как компания сообщила о списаниях на несколько миллиардов долларов в связи со строящимися атомными реакторами в США. Инвесторы опасаются, что такие списания могут оставить японский концерн практически без собственного капитала.

"Неожиданный поворот в тот момент, когда обеспокоенность в отношении Toshiba начала уменьшаться", - отметил аналитик Okasan Securities Ёсинори Огава. С начала года по 23 декабря включительно акции Toshiba, реализующей масштабную программу реструктуризации, подорожали на 97%.

Между тем цена акций производителя промышленного электроинструмента Hitachi Koki подскочила на 16,2% на сообщениях японских СМИ о том, что его материнская компания Hitachi предоставила американской инвестфирме Kohlberg Kravis Roberts преимущественные права переговоров о покупке Hitachi Koki.

В Гонконге рост возглавили китайские банки, поскольку инвесторы сочли падение стоимости их бумаг в последние сессии чрезмерным.

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