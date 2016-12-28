Экономика

12:47 28.12.2016

Кабмин упростил разрешительную процедуру для ремонта и перепланировки помещений в жилых домах и общежитиях

Кабинет министров Украины на заседании в среду поддержал проект постановления "О внесении изменений в правила пользования помещениями жилых домов и общежитий".

Как отметил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, цель принятия такого постановления – сокращение количества разрешительных процедур при осуществлении ремонта или перепланировки помещений, если они не несут вмешательства в несущие конструкции дома или в общедомовую инженерную сеть.

"По согласованию с собственником такие работы можно будет проводить и не получать лишних разрешительных документов", – сказал Г.Зубко.

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