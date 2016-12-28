Кабмин решил реструктуризировать долг ОПЗ перед "Нафтогазом" на 2 года

Кабинет министров Украины решил реструктуризировать долг ПАО "Одесский припортовый завод" перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ на два года.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в Киеве в среду.

"Принятие проекта распоряжения обеспечит реструктуризацию долга перед НАК: начиная с 1 апреля 2017 года начнется выплата равными долями сроком на два года без начисления процентов", - сказал глава Фонда госимущества Игорь Билоус, представляя соответствующий проект решения.

Как сообщалось, Одесский припортовый завод за прошлую неделю нарастило долг перед "Нафтогазом Украины" за потребленный газ на 91% (на 479,357 млн грн) – до 1,004 млрд грн.

По прогнозу "Нафтогаза", при текущей динамике долг ОПЗ до конца текущего года может достигнуть 1,5 млрд грн.

С момента принятия Кабмином решения о возложении на НАК специальных обязательств по поставке ОПЗ газа завод перечислил госхолдингу всего 5 млн грн.