Киев будет учитывать НДС при зачете инженерных сетей в стоимость паевого участия застройщиков

Власти Киева будут учитывать налог на добавленную стоимость (НДС) при определении стоимости инженерных сетей для зачета их в стоимость уплаты паевого участия застройщиков, сообщил глава постоянной комиссии Киевского городского совета (Киевсовет) по вопросам собственности, депутат Леонид Антоненко (фракция "Объединение "Самопомич").

"Суммы паевого участия потому такие незначительные (всего 400 млн грн в текущем году, 200 млн грн в прошлом, 100 млн грн в позапрошлом), что большая часть обязательств застройщиков зачитывается в счет созданных ими инженерных сетей. Объемы этих зачетов увеличатся на 20% после вступления в силу нового положения о паевом участии. Это НДС, который ранее не учитывался в зачетах", – написал Л.Антоненко на своей странице в социальной сети Facebook в среду.

По его словам, вследствие этого объем денежных поступлений от уплаты застройщиками паевого участия в бюджет города уменьшится пропорционально – на 20%.

"Такой шаг навстречу застройщикам. Это - в дополнение к пятикратному в 2017 году понижению ставок этого квази-налога для застройщиков коммерческой недвижимости и двукратному понижению – для застройщиков жилой", – добавил депутат.

Как сообщалось, депутаты Киевсовета 15 ноября 2016 года одобрили в целом проект решения об утверждении временного порядка привлечения, расчета размеров и использования средств паевого участия заказчиков строительства в создании и развитии социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

Проектом решения вводится единая ставка для расчета паевого участия в размере 4% от сметной стоимости строительства для всех жилых и коммерческих объектов (ранее для коммерческой недвижимости ставка составляла 10% - ИФ).

Также предусмотрен понижающий коэффициент для расчета паевого участия - 0,5 на 2017 год.

Кроме того, вводится ограничение применения паевого участия только при строительстве новых площадей. Если осуществляется реконструкция объекта без изменения площади, даже при условии изменения его функционального назначения, паевое участие не оплачивается.

Новый порядок расчета, уплаты и использования средств паевого участия застройщиков в Киеве начинает действовать с 1 января 2017 года.