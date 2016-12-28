Кабмин утвердил порядок определения предельного размера субсидии на услуги по управлению многоквартирным домом

Кабинет министров Украины утвердил порядок определения предельного размера субсидии на услуги по управлению многоквартирным домом, расходы на управление таким домом.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Предлагается тем, кто нуждается в помощи государства, установить предельный размер субсидии, которая дается на услуги по управлению домом", - сказал вице-премьер - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на заседании.

По его словам, Кабмин утвердил порядок определения предельного размера расходов на оплату услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление таким домом, на основании которого предоставляются субсидии населению.