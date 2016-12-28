Экономика

11:49 28.12.2016

НБУ выставил на аукцион до $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ) с целью сглаживания чрезмерного снижения курса гривни на межбанковском валютном рынке, обусловленного получением компаниями- эскпортерами возмещения НДС, в среду объявил аукцион по продаже до $100 млн, сообщила пресс-служба регулятора.

"На межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться временный чрезмерный спрос на иностранную валюту… Предложение валюты, которое вчера было ограничено в связи с Рождественскими выходными в США и Европе, сегодня частично возобновилось. Но его недостаточно, поскольку бюджетное возмещение НДС, которое компании-экспортеры получили на минувшей и текущей неделе, сдерживает их потребность в гривневой ликвидности и, соответственно, продажу их валютной выручки", – прокомментировал ситуацию директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, по его словам, одновременно в последние дни существенно возрос спрос на инвалюту со стороны участников рынка в связи с необходимостью осуществлять платежи в иностранной валюте в конце года.

НБУ вновь подчеркнул готовность выходить на рынок с валютными интервенциями для сглаживания чрезмерных колебаний.

По данным центробанка, объем международных резервов к настоящему времени составляет около $15,7 млрд.

Как сообщалось, 27 декабря Нацбанк на аукционе с заявленным объемом $80 млн продал $46,8 млн по курсу до 26,68 грн/$1. На аукцион были поданы заявки на $68,1 млн по курсу от 26,4 грн/$1 до 26,68 грн/$1. Цена отсечения была установлена на уровне 26,6 грн/$1, средневзвешенный курс аукциона составил 26,6371 грн/$1. По минимальному курсу аукциона было удовлетворено 22,4% заявок в общем объеме удовлетворенных заявок.

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