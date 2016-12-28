Экономика

10:23 28.12.2016

Подразделения ГСЧС за 2,5 года уничтожили на Донбассе более 100 тыс. боеприпасов и разминировали 765 минных ловушек

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям за период с июля 2014 года по настоящий момент обнаружили и уничтожили более 100 тыс. боеприпасов на Донбассе и разминировали 765 специально установленных минных ловушек, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала проведения работ (июль 2014 года) подразделения ГСЧС Украины осуществили около 10 тыс. выездов по заявкам от населения и обследовали более 16 тыс. га территории. Они обследовали около 50 га площади водоемов, почти 1000 домов. Пиротехники обнаружили, изъяли и уничтожили более 100 тыс. боеприпасов. Отдельно спасатели разминировали 765 специально установленных минных ловушек", - говорится в сообщении на странице пресс-центра в "Фейсбуке" в среду.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС ежедневно проводят работы по обследованию на всей территории страны, выявлению, изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов времен предыдущих войн. Всего с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 9791 выезд, в ходе которых изъяли и обезвредили 76 тыс. 173 боеприпасов, в том числе 528 авиационных бомб.

Пресс-центр АТО также проинформировал о том, что по обращению подразделений Национальной полиции специалисты ГСЧС изъяли взрывоопасные предметы, проходившие как вещественные доказательства в рамках уголовных производств. Схрон боеприпасов оставили после себя террористы. "Все эти опасные находки могли быть использованы против мирного населения и наших защитников. Но совместными усилиями силовиков удалось эту угрозу аннулировать", - подчеркнули в пресс-центре.

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