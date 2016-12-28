Экономика

10:09 28.12.2016

Кабмин утвердил типовое положение о координационном совете по национально-патриотическому воспитанию при местной госадминистрации

Кабинет министров Украины утвердил типовое положение о координационном совете по вопросам национально-патриотического воспитания при местной государственной администрации.

Согласно постановлению №999 от 7 декабря, опубликованному на сайте правительства в конце декабря, правительство рекомендует областным и Киевской городской государственным администрациям до 30 декабря решить вопрос о создании координационных советов по вопросам национально-патриотического воспитания и утвердить положение об указанных советах.

Координационный совет является временным консультативно-совещательным органом, образованным для изучения проблемных вопросов, связанных с реализацией государственной политики в сфере национально-патриотического воспитания на территории соответствующей административно-территориальной единицы. Персональный состав координационного совета утверждает глава местной администрации, а обеспечение деятельности совета осуществляется местной администрацией.

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