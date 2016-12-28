Доллар слабо дешевеет в паре с евро, иена продолжает снижение

Курс доллара сдержанно снижается по отношению к евро и другим мировым валютам в ходе торгов в среду, между тем японская иена дешевеет по отношению к большинству валют в связи с активизацией японских импортеров перед концом календарного года.

Евро к 8:17 кв 28 декабря стоил $1,0477 по сравнению с $1,0457 на закрытие североамериканского рынка во вторник.

Курс доллара к иене вырос со 117,43 до 117,57 иены, евро в паре с японской нацвалютой также дорожает - до 123,17 иены против 122,80 иены накануне.

Австралийский и новозеландский доллары дорожают на 0,3-0,4% к доллару США и иене фоне повышения цен на металлы и нефть.

Между тем в Китае рынок готовится к активной распродаже юаня в первые сессии 2017 года: с 1 января обнуляется ежегодная квота на конвертацию юаня в иностранные валюты, составляющая около $50 тыс. Ослабление юаня, как ожидается, ухудшит ситуацию с ликвидностью в КНР.

В 2016 году юань подешевел на 6,6%, демонстрируя самое значительное падение с 1994 года, тогда как снижение главного фондового индекса материкового Китая - Shanghai Composite - является максимальным за пять лет.

Аналитики рассчитывают, что китайские рынки акций и облигаций, а также до некоторой степени юань стабилизируются после недельных празднований Нового года по лунному календарю в КНР, которые в 2017 году будут проходить с 27 января по 2 февраля включительно. Вместе с тем Китай вряд ли сможет быстро вернуться к тем уровням, которые наблюдались до начала текущего цикла падения, отмечает Артур Лау из PineBridge Investments.