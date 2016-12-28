Европейские фондовые индексы выросли во вторник на фоне слабой активности инвесторов

Большинство фондовых индексов Западной Европы завершили в плюсе сессию во вторник на фоне повышенной волатильности и низких объемов торгов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился на завершение торгов на 0,14%, до 360,48 пункта. С начала декабря индикатор прибавил 5,5%, его подъем по итогам месяца будет самым значительным с октября 2015 года.

С начала года Stoxx 600 снизился на 1,4%, но все еще может отыграть это падение в последние предновогодние сессии, считают эксперты.

Французский CAC 40 поднялся на 0,2%, как и германский DAX, итальянский FTSE MIB - на 0,1%. Испанский фондовый индекс IBEX 35 увеличился на 0,25%.

Биржи Лондона во вторник были закрыты в связи с продолжающимися рождественскими празднованиями.

Как сообщалось, число заявок на пособие по безработице во Франции сократилось в ноябре на 0,9%, до минимума с 2013 года - 3,447 млн. Показатель снижается в течение трех месяцев подряд.

В годовом исчислении количество обращений за пособием по безработице уменьшилось на 3,4%. В министерстве труда Франции объясняют улучшение ситуации на рынке труда "мерами правительства по поддержке активности".

По словам премьер-министра Франции Бернара Казнёва, эти данные "подтверждают, что обязательства правительства по обеспечению занятости приносят свои плоды". Б.Казнёв обещает дальнейшее участие правительства в борьбе за повышение занятости.

Курсы бумаг итальянских банков UBI Banca SpA и Banco Popolare SC упали более чем на 2,8% после того, как Banca Monte dei Paschi сообщил, что Европейский центральный банк оценивает дефицит его капитала в 8,8 млрд евро.

Капитализация швейцарской Galenica AG увеличилась на 1,8% на сообщениях СМИ о том, что компания может сменить название на Vifor Pharma в начале 2017 года и планирует IPO своего фармакологического бизнеса под названием Galenica Sante через несколько недель после этого.