Экономика

09:26 28.12.2016

Розничные продажи в Японии неожиданно продолжили рост в ноябре

Розничные продажи в Японии в ноябре 2016 года выросли третий месяц подряд, повышение по сравнению с октябрем составило 0,2%, свидетельствуют данные министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,5%.

При этом розничные продажи увеличились на 1,7% в годовом выражении, тогда как консенсус-прогноз равнялся 0,8%.

Рост промышленного производства в Японии отставал от ожиданий рынка: согласно предварительным данным, оно поднялось на 1,5% относительно октября и на 4,6% в годовом выражении, соответственно на 0,2 и 0,1 процентного пункта слабее прогнозов. Вместе с тем ситуация определенно улучшилась с октября, когда изменение относительно предыдущего месяца было нулевым, а в сравнении с тем же месяцем 2015 года наблюдалось снижение на 1,4%.

Экономисты связывают повышение промпроизводства в Японии с возросшим спросом на японскую электронику и электротехнику за рубежом, а также с восстановлением внутреннго спроса на автомобили.

Выпуск автомобилей подскочил в прошлом месяце на 6,6% после октябрьского сокращения на 3,9%.

Производство электронных устройств повысилось на 3,6%.

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