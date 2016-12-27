Импорт удобрений из РФ будут ограничен после принятия спецзакона в Раде

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений, однако предлагает временно отсрочить их введение до принятия Верховной Радой специального закона во избежание возможных негативных последствий для аграрного комплекса.

"В ближайшее время правительство направит на рассмотрение народных депутатов законопроект о мерах по диверсификации поставок удобрений путем снижения ставок ввозной пошлины на наиболее востребованные виды удобрений (нитрат аммония, карбамид, КАС)", – говорится в заявлении МКМТ во вторник вечером.

Комиссия также уточняет, что в ближайшее время ожидает получение обращения Минагрополитики о приостановлении принятых антидемпинговых мер, чтобы рассмотреть его до вступления решения в силу.

В заявлении отсутствует информация о размерах пошлин, однако отмечается, что основные выводы Минэкономразвития о результатах антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину из РФ некоторых видов азотных удобрений свидетельствуют о наличии факта демпинга.

"Также выводы расследования свидетельствуют о том, что импорт российских удобрений в Украине по демпинговым ценам наносит ущерб отечественным производителям химических удобрений и несет угрозу продовольственной безопасности Украины", – отмечает МКМТ.

Оно указывает, что Россия является основным поставщиком удобрений в Украине (80-90% от общего объема), в результате чего импорт удобрений по демпинговым ценам ставит украинских аграриев в опасную зависимость от их поставок в будущем. "Непредвиденное прекращение поставок российских удобрений в одностороннем порядке может стать еще одним инструментом агрессии РФ против Украины в торговой сфере", – считают в МКМТ.

В то же время Комиссия отмечает, что основными потребителями российских удобрений являются сельхозпроизводители, поэтому необходимо учитывать их позицию при введении антидемпинговых мер. В этой связи МКМТ заявляет о настоятельной необходимости принятия мер по диверсификации поставок удобрений в Украину (из Китая, стран Ближнего Востока, США и других), для чего и предлагается снизить ставки ввозной пошлины на удобрения.

Как сообщалось, в октябре этого года МКМТ продлила срок антидемпингового расследования в отношении импорта в Украину некоторых азотных удобрений из РФ еще на три месяца – до максимального срока в 18 месяцев. В начале декабря стало известно, что Минэкономразвития предлагает установить пошлины в размере до 18,8-31,8%, в частности, для группы "ЕвроХим" – 18,78%, а для других производителей из РФ – 31,84%. При этом для ОАО "Куйбышевазот" предлагалось сделать исключение, установив нулевую пошлину.

Инициатором расследования в отношении импорта карбамида и смеси карбамида с аммиачной селитрой в водном или аммиачном растворе (КАС) из РФ выступила компания Ostchem из Group DF Дмитрия Фирташа, чьи заводы являются крупнейшими азотными предприятиями в стране.

По данным Ostchem, после введения Украиной заградительных пошлин на селитру на уровне 36,03%, российские производители начали активно завозить в Украину азотные минеральные удобрения, заменяющие селитру.

Украина в рамках промежуточного пересмотра антидемпинговых пошлин в отношении аммиачной селитры из России в 2014 году увеличила их размер в три раза – с 11,91% до 36,03% и продлила срок их действия на пять лет.