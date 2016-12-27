Экономика

18:17 27.12.2016

Количество погибших на производстве в Украине за почти весь 2016 г. возросло на 8%, за неполный декабрь снизилось на 30%

На предприятиях Украины за январь-неполный декабрь 2016 года смертельно травмировано 393 чел., что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, когда этот показатель составлял 365 чел., сообщила Государственная служба по вопросам труда (Гоструда) со ссылкой на данные оперативного учета во вторник.

Как отметило ведомство, основными видами происшествий, приведших к несчастным случаям с летальным исходом, связанным с производством, с начала текущего года были: дорожно-транспортные происшествия и наезды транспортного средства - погибли 136 чел. (35% общего количества погибших), падения пострадавших – 63 чел. (16%), в результате падения, обрушения предметов, материалов, породы, почвы - 60 чел. (15%), действие движущихся предметов и деталей – 46 чел. (12%), поражение электрическим током – 29 чел. (7%).

С 1 по 26 декабря на предприятиях Украины смертельно травмированы 16 чел., за аналогичный период 2015 года - 23 чел. (снижение на 30%).

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