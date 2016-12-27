Промышленники против формального обсуждения планов "Укрзализныци" по росту тарифов

Ассоциации и объединения промышленных предприятий отказались от инициированного "Укрзализныцей" формального обсуждения планов повышения тарифов на грузовые перевозки без предоставления необходимых документов государственным монополистом, и обратились к премьер-министру Украины с просьбой в содействии организации встречи с рассмотрением финансового плана на 2017 год.

Соответствующее письмо в адрес Владимира Гройсмана подписали Федерация металлургов Украины, объединение "Укрметаллургпром", Союз химиков, Украинская зерновая ассоциация, ассоциации "УкрФА", "Укрцемент" и "Укрстекло", обнародовав его во вторник.

При этом отмечается, что руководство "Укрзализныци" пригласило промышленников к обсуждению своих планов повышения грузовых тарифов на 28 декабря.

"Как представители ключевых отраслей украинской экономики – аграрной, химической, горно-металлургической, ферросплавной, цементной, производителей стекла, мы считаем невозможным принимать участие в формальном PR-мероприятии руководства ПАО "Укрзализныця", которое проводится исключительно "для галочки", и последующего отчета перед вами (премьер-министром - ИФ) "о якобы бы диалоге с бизнесом", - констатируется в письме.

В свою очередь, ассоциации подчеркнули свою заинтересованность в конструктивном и профессиональном диалоге, считая крайне необходимой дискуссию относительно планов поднять тарифы при участии широкого круга специалистов, экспертов, общественности.

"Еще на прошлой неделе мы обратились к руководству ПАО "Укрзализныця" с просьбой предоставить необходимые для конкретного и результативного обсуждения материалы, без которых профессиональная дискуссия по этому, чрезвычайно важному для экономики страны, вопросу, на наш взгляд, не может состояться. Однако, ответа мы не дождались, ни одного документа, даже самого финплана на 2017 год, предоставлено не было", - также подчеркивают промышленники.

По их мнению, такие действия в очередной раз свидетельствуют о формальном, крайне незаинтересованном в конструктивном решении проблемных вопросов подходе руководства государственного монополиста. В таких условиях ассоциации и объединения считают невозможным и бесполезным участие в данном мероприятии.

"В то же время, мы еще раз отмечаем необходимость и заинтересованность предприятий в конструктивном и профессиональном диалоге касательно справедливого тарифообразования со стороны ПАО "Укрзализныця". Учитывая вышеизложенное, просим вашего личного содействия в организации встречи представителей предприятий наших отраслей с руководством транспортного монополиста по поводу финансового плана и формирования тарифов ПАО "Укрзализныця" на 2017 год, которую предлагаем провести до конца января", - резюмируется в обращении промышленников к премьер-министру.

Как сообщалось, "Укрзализныця" заложила в плане по капинвестициям повышение в 2017 году тарифов на грузоперевозки на 25%, на пассажирские перевозки – на 35%. Мининфраструктуры согласовало финплан "Укрзализныци" на 2017 год.