Brent подорожала до максимальных за неделю $55,8 за баррель

Нефть растет в цене во вторник и торгуется на максимальном уровне за неделю на оптимизме инвесторов в преддверии сокращения добычи странами ОПЕК и партнерами картеля в новом году.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:25 кв подорожали на $0,62 (1,12%) - до $55,78 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,66 (1,24%) - до $53,68 за баррель.

Страны ОПЕК и 11 нефтедобывающих государств, не входящих в картель, с 1 января начнут постепенно снижать добычу нефти, надеясь в конечном счете сократить предложение на рынке в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки.

Между тем одним из ключевых факторов в сокращении глобального предложения нефти может стать объем добычи в Ливии. Страна была освобождена от участия в соглашении о снижении производства топлива ввиду резкого падения показателя из-за военных действий.

В 2011 году Ливия добывала порядка 1,6 млн б/с, однако в текущем году из-за нападений на терминалы и других проблем добыча рухнула до 300 тыс. б/с. В последнее время страна начала восстанавливать производство и возобновила работу ряда нефтепроводов, вследствие чего добыча теперь составляет около 650 тыс. б/с.

В США тем временем производители сланцевой нефти также могут нарастить добычу в ответ на подъем цен. По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число действующих нефтедобывающих установок в стране на минувшей неделе выросло на 13, до максимальных с января 523 единиц.

Сейчас в США добывается около 8,8 млн б/с, и аналитики Citi не исключают, что Минэнерго повысит свой прогноз добычи на декабрь 2017 года до 9 млн б/с.