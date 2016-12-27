Порошенко подписал закон о финансировании патронатных семей из местных бюджетов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1794-VІІІ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который определяет механизм оплаты услуг патронатных воспитателей и выплаты социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя, сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, изменения в Бюджетный кодекс предусматривают: отнесение к расходам, которые осуществляются из бюджетов городов республиканского АР Крым и областного значения, районных бюджетов, бюджетов объединенных территориальных громад, расходов на семьи патронатных воспитателей в составе расходов на учебные заведения для граждан, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации.

Закон предусматривает включение до 1 января 2019 года расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя в состав расходов на государственные программы социальной защиты, которые проводятся за счет соответствующей субвенции из госбюджета.

Изменениями в Бюджетный кодекс также предусмотрено обеспечение с 1 января 2019 г. финансирование за счет расходов местных бюджетов, которые могут осуществляться со всех местных бюджетов, расходов на оплату услуг по осуществлению патроната над ребенком и выплату социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя в составе расходов на социальную защиту и социальное обеспечение.

Реализация закона будет осуществляться за счет и в пределах средств, ежегодно предусматриваемых для Министерства социальной политики Украины по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям-воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

Эксперимент по осуществлению патроната над ребенком в Украине введен с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года, напомнила пресс-служба президента.