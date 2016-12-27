"Дочка" агрохолдинга "Кернела" предоставила ему поручительство по дебютным евробондам на суму до $650 млн

Акционеры ЧАО "Полтавский маслоэкстракционный завод - Кернел груп" одобрили предоставление обществом поручительства по дебютным еврооблигациям Kernel Holding S.A. (Люксембург).

Согласно сообщению общества в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение акционеры приняли во время внеочередного собрания 26 декабря.

В сообщении указывается, что объем выпускаемых еврооблигаций ограничен суммой $650 млн, процентная ставка - 10% годовых, срок обращения – пять лет.

Компания также выступит поручителем по другим расходам Kernel Holding в рамках эмиссии евробондов. Предельный объем таких расходов оценен в 17,1 млн грн.

"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. С 2007 года акции компании торгуются на WSE.

На долю "Кернел" приходится около 8% мирового производства подсолнечного масла. Продукцию компания поставляет более чем в 60 стран мира. Перерабатывающие мощности "Кернела" составляют 3 млн тонн семян подсолнечника в год, что позволяет получить 1,3 млн тонн подсолнечного масла и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота.

С ноября 2007 года акции холдинговой компании группы - Kernel Holding, обращаются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Курс акций Kernel к 15:54 кв 27 декабря 2016 года на WSE повысился на 0,53% - PLN60,9 за шт.