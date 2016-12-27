Украина и ЕС должны применять зеркальный подход в регионализации поставок мяса птицы – Кутовый

Зеркальный подход в регионализации поставок мяса птицы из-за вспышек птичьего гриппа должен применяться между Украиной и Европейским Союзом, считает министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый.

"Если региональный принцип о запрете на экспорт будет действовать в странах ЕС, то так же он должен действовать и в Украине", - цитируется министр в сообщении пресс-службы Минагропрода.

По его словам, Украина предоставила ЕС всю информацию относительно предпринятых мер по ликвидации вспышки птичьего гриппа в Херсонской области.

Сегодня действует запрет на экспорт мяса птицы со всей территории Украины в ЕС.

Минагропрод сообщил, что сейчас идет работа над внедрением принципа регионализации с целью восстановления экспорта из областей Украины, свободных от гриппа птицы.

Как сообщалось, Украина в рамках беспошлинных тарифных квот может поставлять в ЕС около 36 тыс. тонн мяса птицы в год.

Госпродпотребслужба получила официальное сообщение о запрете экспорта в ЕС мяса птицы и продуктов из нее со всей территории страны в ЕС в связи с регистрацией высокопатогенного птичьего гриппа (H5) в Херсонской области.

В связи с выявленным в Херсонской области птичьим гриппом введен запрет на поставки яиц из этой области в Гонконг.

В ноябре в личных подсобных хозяйствах граждан в с.Новоалександровка Каланчакского района Херсонской области была зарегистрирована гибель птицы разных видов. Исследование проб биоматериала в среду установило диагноз – птичий грипп. В середине декабря новые вспышки были зафиксированы в двух подсобных хозяйствах Генического и Каховского районов Херсонской области.

Последние случаи птичьего гриппа в Украине регистрировались в 2008 году в АРК (четыре случая).

В Госпродпотребслужбе напомнили, что к птичьему гриппу восприимчива домашняя, синантропная и дикая перелетная птица. Основными переносчиками являются перелетные водоплавающие птицы.

При возникновении заболевания устанавливаются ограничение на экспорт птицепродукции из страны, что вместе с мерами по ликвидации болезни наносит значительные экономические убытки государству и производителям.