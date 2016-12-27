Экономика

15:51 27.12.2016

В госбюджете-2017 заложено 600 млн грн на модернизацию пожарной техники - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в государственном бюджете на 2017 год заложено 600 млн грн на модернизацию пожарно-спасательной техники.

"Мы заложили 600 млн грн на модернизацию техники, на пожарные автомобили и другую технику, которая будет необходима для эффективного пожаротушения", - сказал премьер в ходе посещения Государственной пожарно-спасательной части №13 в Киеве во вторник.

Он отметил, что спасатели должны быть обеспечены качественным оборудованием и техникой.

В частности, во вторник спасателям Киева передали 5 новых пожарных машин.

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