Экономика

15:28 27.12.2016

Доллар дорожает к большинству мировых валют во вторник

Курс доллара США умеренно растет в паре с евро и иеной во вторник на увеличившемся спросе на американскую валюту по мере приближения конца года.

Евро к 14:55 кв 27 декабря стоил $1,0441 по сравнению с $1,0455 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене поднялся со 117,10 до 117,40 иены, евро в паре с японской нацвалютой также дорожает - до 122,58 иены против 122,44 накануне.

Доллар к иене дорожает впервые за последние пять сессий, и эксперты указывают на консолидацию курса в более узком диапазоне после того, как 15 декабря доллар обновил 10-месячный максимум к японской нацвалюте.

Между тем ликвидность рынка валюты остается низкой, поскольку многие трейдеры еще не вернулись с рождественских каникул, а биржи Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Гонконга закрыты во вторник.

"Возросший спрос на доллары в Японии несколько поднял доллар к иене, однако на фоне малоактивных торгов и отсутствия новостей сложно ожидать существенного роста", - отмечает аналитик Societe Generale Киосуке Судзуки.

Повышенный спрос на доллары наблюдается и в Индии, вследствие чего рупия подешевела на 0,4%, до 68/$1.

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