Украина за 11 мес. снизила потребление электроэнергии на 1,6%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-ноябре 2016 года с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 1,6% (на 2 млрд 164,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 134 млрд 310,8 млн кВт-ч.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности, без учета технологических потерь потребление электроэнергии за 11 месяцев уменьшилось на 1,8% (на 2 млрд 6,8 млн кВт-ч) – до 106 млрд 114,2 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь сократила потребление электроэнергии на 1,6% – до 45,243 млрд кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 26 млрд 259,9 млн кВт-ч (-0,8% к январю-ноябрю-2015), топливная – 3 млрд 231,1 млн кВт-ч (-18,3%), машиностроительная – 3 млрд 205,3 млн кВт-ч (-2,5%), химическая и нефтехимическая – 2 млрд 810,5 млн кВт-ч (+1%), пищевая и перерабатывающая – 3 млрд 797,2 млн кВт-ч (+2,4%), строительных материалов – 2 млрд 22,7 млн кВт-ч (+6,6%), другая – 3 млрд 916,3 млн кВт-ч (+1,5%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 3 млрд 116,3 млн кВт-ч (+2%), транспортные – 6 млрд 21,8 млн кВт-ч (-2,1%), строительные – 693,2 млн кВт-ч (+3,7%).

Население страны за 11 месяцев 2016 года потребило 32 млрд 109,3 млн кВт-ч (-3,1%), коммунально-бытовые потребители – 13 млрд 616,9 млн кВт-ч (-1,1%), другие непромышленные потребители – 5 млрд 313,9 млн кВт-ч (-1,1%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам января-ноября 2016 года возросла с 42,5% до 42,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, тогда как доля населения уменьшилась с 30,7% до 30,3%.

В ноябре-2016 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь возросло на 4,9% (на 643,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 13,718 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 5,8% (на 582,8 млн кВт-ч), до 10 млрд 674,4 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2015 году с учетом технологических потерь в сетях сократилось на 11,3% (на 19 млрд 259,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 годом – до 150,62 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 12,2% (на 16 млрд 445,5 млн кВт-ч), до 118 млрд 207,5 млн кВт-ч.