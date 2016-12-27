Украина за 11 мес. снизила производство электроэнергии на 2,8%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-ноябре 2016 года сократилось на 2,8% (на 3 млрд 989,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 139,098 млрд кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Атомные электростанции (АЭС) за 11 месяцев снизили выработку электроэнергии на 8,4% – до 72 млрд 741,6 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 27 млрд 100,7 млн кВт-ч (-24,1% к январю-ноябрю 2015-го), Южно-Украинской – 15 млрд 518,2 млн кВт-ч (+9,1%), Ривненской – 16 млрд 666,4 млн кВт-ч (-2,3%), Хмельницкой – 13 млрд 456,3 млн кВт-ч (+8,5%).

Тепловые электростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) увеличили выработку на 0,1% – до 50 млрд 728,1 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС сократили производство на 1% – до 45 млрд 50,1 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ увеличили на 9,9% – до 5,678 млрд кВт-ч.

Гидроэлектростанции (ГЭС и ГАЭС) за 11 месяцев 2016-го увеличили производство на 34,2% – до 8 млрд 290,4 млн кВт-ч, коммунальные ТЭЦ и блок-станции – на 9,1%, до 5 млрд 904,7 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период уменьшилось на 1,8% – до 1 млрд 433,2 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 52,3% (в январе-ноябре 2015 года – 55,5%), ТЭС и ТЭЦ – 36,5% (35,4%), ГЭС и ГАЭС – 6% (4,3%), коммунальных ТЭЦ и блок-станций – 4,2% (3,8%), альтернативных источников – 1% (1%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в ноябре 2016 года увеличилось на 3,8% (на 517,1 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 14,189 млрд кВт-ч.

Отпуск тепловой энергии за январь-ноябрь 2016 года снизился на 0,7% (на 136,6 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 19 млн 362,8 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в Украине в 2015 году сократилось на 13,6% (на 24 млрд 380,2 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 годом – до 157 млрд 264,8 млн кВт-ч.