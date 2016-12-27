Суд ЕС приостановил решение ЕК о доступе "Газпрома" к OPAL, утверждает PGNiG

Суд Европейского Союза приостановил решение Европейской Комиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL - одному из отводов от "Северного потока", сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк на пресс-конференции в Варшаве.

Как передает агентство Bloomberg со ссылкой на П.Возняка, решение суда принято 23 декабря,

Польский менеджер ожидает, что оно будет опубликовано к концу года.

Тем временем "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.