Столичный ВДНГ ожидает рост чистой прибыли в 4,6 раза по итогам года

Столичный Национальный комплекс (НК) "Экспоцентр Украины" (ТМ ВДНГ) планирует завершить 2016 год с ростом чистой прибыли в 4,6 раза по сравнению с 2015 годом – до 4,446 млн грн.

Соответствующие данные опубликовал на странице в Facebook директор по развитию ВДНГ Макс Яковер.

Как сообщалось, по результатам деятельности в 2015 году "Экспоцентр Украины" вышел на прибыльный уровень (чистая прибыль составила 965 тыс. грн) после убыточной работы в течение последних 10 лет (в 2014 чистый убыток составил 1,679 млн грн).

Кроме того, на своей странице в соцсети Facebook М.Яковер опубликовал данные об увеличении оборотов НК на 79%, или 14,6 млн грн за период с июня 2015-го по май 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2014-2015 годов – до 33 млн грн.

Как сообщалось, бизнесмен Максим Бахматов 26 апреля 2016 года сообщил на своей странице в Facebook о своем назначении на должность генерального директора Национального комплекса "Экспоцентр Украины" сроком на три года.

М.Яковер также продолжил работу в качестве директора по развитию ВДНГ.

На территории комплекса расположено 180 зданий и сооружений, 20 из которых имеют статус историко-культурных памятников.