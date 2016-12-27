Украина реформирует в сотрудничестве с США работу автоматизированной системы ГСЭКУ - Кубив

Украина приступила к реформированию работы автоматизированной системы Госслужбы экспортного контроля (ГСЭКУ), реформы проводятся при поддержке США, сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли (МЭРТ) Степан Кубив.

"При поддержке американской стороны идет работа по внедрению автоматизированной системы Службы экспортного контроля. Завершается нормативное регулирование процесса создания единого списка товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю и сокращения перечня товаров, которые подлежат экспортному контролю", - сказал вице-премьер на пресс-конференции во вторник в Киеве.

В настоящее время ГСЭКУ в рамках программы по экспортному контролю и безопасности границ (ЕХВS) Госдепартамента США проводит оптимизацию работы автоматизированной системы экспортного контроля Украины путем расширения ее функциональных возможностей и внедрения системы электронного лицензирования Stratlink, разработанной эстонской SpinТЕК.

В числе преимуществ новой системы: ускорение осуществления лицензионных процедур за счет их полной автоматизации; снижение расходов на обеспечение лицензионных процессов и экономия бюджетных средств; установление постоянной связи с таможенными органами; автоматизация механизма контроля отчетности; создание и поддержание базы данных участников международных передач вооружений, результатов идентификации товаров, архива разрешительных документов.

По данным ГСЭКУ, в настоящее время ведомство совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины проводит анализ обеспечения защиты информации при использовании системы, а также отрабатывает согласованное решение о целесообразности внедрения Stratlink в Украине.