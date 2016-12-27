НБУ в ноябре получил 77 млн грн от продажи залоговой недвижимости неплатежеспособных банков

Национальный банк Украины (НБУ) в ноябре получил 77 млн грн от реализации залоговой недвижимости по кредитам рефинансирования, выданным неплатежеспособным или ликвидируемым банкам, сообщается на веб-сайте регулятора.

Согласно сообщению, за октябрь-ноябрь НБУ получил от продажи залоговой недвижимости 81,2 млн грн, а всего за январь-ноябрь 2016 года - 443,7 млн грн от реализации 170 объектов.

Как отмечается в сообщении, наибольший объем средств в августе был перечислен НБУ от реализации недвижимости БГ Банка.

НБУ напомнил, что 24 октября совместно с Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) была достигнута договоренность о реализации вышеуказанных активов через систему электронных торгов ProZorro.

Итоговые данные за 2016 год по погашению задолженности банков за счет залогового имущества и имущественных прав НБУ обнародует в январе 2017 года.

Как сообщалось, в мае Нацбанк предоставил разрешение Фонду гарантирования вкладов на реализацию имущества (активов) неплатежеспособных банков, переданных ими в залог под кредиты рефинансирования на 1,5 млрд грн.

Среди прочего планировалось реализовать имущественные права по кредитным договорам, заключенным между заемщиками и Актив-Банком, Еврогазбанком, Брокбизнесбанком и банком " Форум" общей начальной стоимостью около 878 млн грн. В частности, в перечень согласованных к реализации имущественных прав есть те, залогом по которым является производственный комплекс по рафинации масла в Чугуеве, гостиничный комплекс в Трускавце, здания промышленного назначения в Киеве.

Кроме того, планировалось реализовать 70 объектов недвижимости общей начальной стоимостью более 620 млн грн.

Согласно озвученным весной-2016 прогнозам, Нацбанк ожидал в 2016 году получить 12,8 млрд грн от реализации залогов, предоставленных под кредиты рефинансирования: из них 7,1 млрд грн - от имущественных прав по кредитам, 4 млрд грн - от продажи ценных бумаг и 1,7 млрд грн - от реализации недвижимости.

Фактические поступления от реализации заложенного в Нацбанке имущества (активов) в 2015 году составили 1,1 млрд грн.