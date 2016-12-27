Панель арбитров в споре по ограничению РФ импорта вагонов и оборудования будет сформирована в начале 2017г - Микольская

Панель арбитров для рассмотрения спора относительно неправомерных ограничительных мер РФ в отношении импорта вагонов и железнодорожного оборудования из Украины будет сформирована в начале 2017 года, прогнозирует заместитель министра экономического развития и торговли (МЭРТ), торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"По железнодорожному оборудованию: мы подали запрос на формирование панели, он был подержан на последнем заседании органа по урегулированию споров, то есть мы перешли в стадию формирования панели", - сказала она в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

По словам Н.Микольской, следующим шагом является отбор "панелистов" Украиной и РФ и переход к рассмотрению спора по сути.

"Мы ожидаем, что это состоится в начале следующего года. Мы будем настаивать на том, чтобы мы назначили "панелистов". Наша задача воспользоваться правилами ВТО, чтобы получить сформированную панель, поскольку мы несем достаточно большие убытки от потери экспортного рынка", - сказала торгпред Украины.

Отвечая на вопрос об ограничениях транзитного движения с территории Украины на территорию Казахстана и Киргизии через территорию РФ, Н.Микольская отметила, что следующим шагом Украины в рамках ВТО будет подача запроса на формирование панели арбитров.

"Консультации с Российской Федерацией ничего не дали и позиция РФ заключается в том, что они формально отвечают на вопросы, но при этом не готовы обсуждать ликвидацию этих мер как таковых", - сказала Н.Микольская.

Как сообщалось, Украина в ноябре 2016 года в рамках ВТО провела консультации с Россией относительно ограничений транзитного движения с территории Украины на территорию Казахстана и Киргизии через территорию РФ. Ранее, в середине сентября, Украина направила запрос о консультациях с Россией в ВТО по ограничениям транзита украинских товаров через территорию РФ.

Подача запроса на консультации является первым этапом подачи иска, и в случае, если в течение 60 дней консультации ни к чему не приведут, то можно инициировать создание панели арбитров.

Президент РФ Владимир Путин в начале июля внес изменения в указ от 1 января 2016 года "О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию республики Казахстан через территорию Российской Федерации".

Согласно изменениям, правила ввоза грузов с территории Украины через Россию распространяются не только на Казахстан, но и на Киргизию.

Кроме того, как сообщалось, орган по урегулированию споров ВТО по требованию Украины 16 декабря 2016 года принял решение создать группу экспертов для рассмотрения спора относительно неправомерных ограничительных мер РФ в отношении импорта вагонов и железнодорожного оборудования из Украины.

В ходе заседания принято решение о создании группы экспертов. К спору присоединились Япония, США, ЕС, Китай, Индонезия и Сингапур как третьи стороны.

Ранее, с 2014 года, российские сертификационные органы начали без достаточных обоснований массово приостанавливать действия выданных ранее сертификатов соответствия украинских производителей, а также без достаточных на то оснований ограничили выдачу новых сертификатов.

Кроме того, РФ отказывается признавать сертификаты, выданные соответствующими органами Беларуси и Казахстана, что противоречит нормам соответствующих техрегламентов Таможенного союза.