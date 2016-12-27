Фондовые рынки Европы растут во вторник, декабрьский подъем будет самым значительным за 14 месяцев

Почти все европейские фондовые индексы растут во вторник на фоне повышенной волатильности и низких объемов торгов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился к 11:38 кв на 0,1%, до 360,49 пункта. С начала декабря индикатор прибавил 5,5%, его подъем по итогам месяца будет самым значительным с октября 2015 года. С начала года Stoxx 600 снизился на 1,4%, но все еще может отыграть это падение в последние предновогодние сессии, считают эксперты.

Биржи Лондона закрыты во вторник в связи с продолжающимися рождественскими празднованиями.

Французский CAC 40 поднялся на 0,1%, как и германский DAX, итальянский FTSE MIB - на 0,3%. Между тем испанский фондовый индекс IBEX 35 опустился менее чем на 0,1%.

Число заявок на пособие по безработице во Франции сократилось в ноябре на 0,9%, до минимума с 2013 года - 3,447 млн. Показатель снижается в течение трех месяцев подряд.

В годовом исчислении количество обращений за пособием по безработице уменьшилось на 3,4%. В министерстве труда Франции объясняют улучшение ситуации на рынке труда "мерами правительства по поддержке активности".

По словам премьер-министра Франции Бернара Казнёва, эти данные "подтверждают, что обязательства правительства по обеспечению занятости приносят свои плоды". Б.Казнёв обещает дальнейшее участие правительства в борьбе за повышение занятости.

Курсы бумаг итальянских банков UBI Banca SpA и Banco Popolare SC упали более чем на 2,3% после того, как Banca Monte dei Paschi сообщил, что Европейский центральный банк оценивает дефицит его капитала в 8,8 млрд евро.

В целом банковский индекс Euro Stoxx Banks опустился на 0,2% в связи с опасениями относительно будущего итальянских банков.