Экономика

11:57 27.12.2016

Киевский апелляционный хозсуд 18 января рассмотрит жалобу "Газпрома" по делу о штрафе АМКУ на 172 млрд грн

Киевский апелляционный хозяйственный суд 18 января 2016 года рассмотрит жалобу российского "Газпрома" по делу о штрафе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на 172 млрд грн.

Соответствующая информация обнародована на портале "Судебная власть Украины".

Рассматривать дело №910/18299/16 будут судьи первой судебной палаты Каролина Тарасенко, Оксана Тищенко и Михаил Яковлев.

Как сообщалось, ранее Хозяйственный суд Киева полностью удовлетворил исковые требования АМКУ к российскому "Газпрому" о принудительном взыскании штрафа с указанной компании на 172 млрд грн.

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