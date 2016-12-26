ФГВФЛ продлил ликвидацию Терра Банка на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продлил ликвидацию Терра Банка на один год - до 23 декабря 2017 года, сообщается на веб- сайте Фонда.

Фонд также на соответствующий срок продлил полномочия ликвидатора банка Юрия Ирклиенко.

Как сообщалось, ФГВФЛ ввел временную администрацию в Терра Банк 22 августа 2016 года, 22 декабря передал часть его активов и обязательств в Кристалбанк, а НБУ 23 декабря принял решение о ликвидации Терра Банка.

Терра Банк (ранее - Инвест-Кредит Банк) основан в 1996 году. ЧАО "Украинская стратегическая группа" на 1 июля 2014 года владела 99,6387% уставного капитала банка. Конечным бенифициарным собственником банка является С.Клименко, который связан с группой, включающей около 50 предприятий в ряде отраслей экономики.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2014 года по размеру общих активов Терра Банк занимал 48-е место (2,906 млрд грн) среди 166 действовавшего в стране банков.