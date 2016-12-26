Рынок акций Украины завершил торги в понедельник умеренным ростом

Фондовый рынок Украины завершил торги в понедельник умеренным ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,83% - до 791,94 пункта, индекс ПФТС – на 0,15%, до 265,1 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,78 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 566,6 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

Почти все индексные акции УБ завершили торги повышение стоимости. Тройку лидеров роста составили бумаги "Донбассэнерго" (+4,05%), "Центрэнерго" (+1,42%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,94%).

Не изменились в цене только акции "Укрнафты".

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,39%) и "Мотор Сичи" (-0,33%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в понедельник к 16:15 кв снизился на 0,25% - до 525,77 пункта при объеме торгов 3,97 млн злотых (24,2 млн грн).

Среди индексных акций дешевели только бумаги "Агротона" (-3,24%) и "Кернела" (-2,68%).

В "зеленой зоне" торговались акции "Астарты" (+2,02%) и агрохолдинга ИМК (+0,6%).