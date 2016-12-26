"Украинская биржа" повысит размер базового гарантийного обеспечения по фьючерсам на период праздников
Фондовая площадка "Украинская биржа" (УБ, Киев) повысит размер базового гарантийного обеспечения по фьючерсным контрактам на период праздников.
Как сообщается на веб-сайте УБ, для фьючерсов на цену одной тройской унции аффинированного золота размер гарантийного обеспечения будет повышен до 10% с 8%, на курс "евро - доллар США" - до 8% с 6%, для фьючерсов на индекс украинских акций, курс "доллар США - украинская гривня" и на цену нефти сорта BRENT - до 20% c 15%, на индекс BITCOIN - до 35% c 30%.
Размер базового гарантийного обеспечения будет повышен в ходе вечернего клиринга 28 декабря и будет действовать до вечерней клиринговой сессии 10 января 2016 года.