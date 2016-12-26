Филиал АМПУ "Дельта-лоцман" выбрал "Украинский страховой капитал" для страхования ответственности перед третьими лицами

Филиал госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) "Дельта-лоцман" (Николаев) выбрал ЧАО "Украинский страховой капитал" (Киев) для закупки услуг добровольного страхования ответственности перед третьими лицами за аварийные морские происшествия, которые произошли по вине морских лоцманов и лоцманов-операторов службы регулирования движения судов во время исполнения ими служебных обязанностей (два лота).

Как сообщается в системе электронных госзакупок ProZorro, ценовое предложение СК по страхованию ответственности морских лоцманов (лот №1) составило 870 тыс. грн, лоцманов-операторов (лот №2) – 255 тыс. грн. При этом общая ожидаемая стоимость закупки услуг по тендеру - 2,368 млн грн: по лоту №1 – 1,75 млн грн, по лоту №2 – 617,3 тыс. грн.

По информации системы, в тендере по лоту №1 также принимали участие СК "Альфа-Гарант" с первичным и окончательным ценовым предложением в размере 1,75 млн грн, СК "ВУСО" – 1,285 млн грн, СК "Укрфинполис" с первичным предложением в размере 942,5 тыс. грн и окончательным – 869 тыс. грн. В тендере по лоту №2 также участвовали СК "Альфа-Гарант" с первичным и окончательным предложением в размере 617 тыс. грн, СК "ВУСО" – 451,37 тыс. грн, СК "Укрфинполис" с первичным предложением в 348 тыс. грн и окончательным 254,999 тыс. грн.

Как отмечается, предложения СК "Укрфинполис" по обоим лотам были отклонены из-за несоответствия условиям тендерной документации, СК "Альфа-Гарант" - в связи с несоответствием квалификационным критериям, установленным законом о публичных закупках.

Как сообщалось, филиал уже третий раз объявляет тендер на закупку соответствующих услуг. Заказчик 1 ноября отменил аналогичный тендер: по первому лоту в связи с отклонением всех тендерных предложений, по второму – в связи с тем, что к оценке допущено менее двух тендерных предложений. Так, по лоту №1 в связи с несоответствием тендерной документации отклонены предложения СК "Украинский страховой капитал" (первичное ценовое предложение составляло 1,616 млн грн, окончательное – 1,295 млн грн) и СК "ВУСО" (1,502 млн грн и 1,294 млн грн). По лоту №2 по той же причине отклонено предложение "Украинский страховой капитал" (569,76 тыс. грн), к оценке допущено только предложение СК "ВУСО" (425,88 тыс. грн).

Ранее, 20 июля 2016 года, заказчик отменил тендер на аналогичные услуги с ожидаемой стоимостью закупки 2,431 млн грн в связи с отклонением всех конкурсных предложений. Тогда в торгах принимали участие две компании: "Украинский страховой капитал" с ценовым предложением по первому лоту в размере 1,717 млн грн, по второму – 605,37 тыс. грн и "Остра" (Одесса) с ценовым предложением по первому лоту – 1,75 млн грн, по второму – 617,24 тыс. грн.

"Украинский страховой капитал" работает на страховом рынке Украины более 20 лет. Имеет 29 лицензии на осуществление обязательных и добровольных видов страхования.

Уставный капитал компании – 115,407 млн грн.