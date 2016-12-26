Китай закрыл 290 пиратских интернет-сайтов в этом году

Государственное управление по делам авторского права Китая закрыло 290 пиратских сайтов в июле-ноябре этого года в рамках реализации специальной кампании по борьбе с онлайн-пиратством.

За этот период было рассмотрено 514 административных дел, общая сумма штрафов составила 4,67 млн юаней ($672 тыс.). Кроме того, на рассмотрение судебных органов было передано 33 уголовных дела, совокупный размер фигурирующих по этим делам денежных средств составил 200 млн юаней.

На 290 закрытых сайтах был представлен пиратский контент, включая кинопродукцию, книги, программное обеспечение и другие материалы, отмечает агентство "Синьхуа".