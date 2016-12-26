Продажи бензина и дизтоплива через АЗС в ноябре уменьшились на 16-18%

Розничные продажи бензина через автозаправочные станции (АЗС) Украины (без учета оккупированного АРК и зоны АТО) в ноябре 2016 года снизились на 15,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 126,6 тыс. тонн.

По данным Государственной службы статистики (Госстат), розничные продажи дизельного топлива через АЗС в минувшем месяце сократились на 18% – до 95,9 тыс. тонн, сжатого газа – на 12,1% до 5,4 тыс. тонн. В то же время продажи сжиженного газа в ноябре этого года возросли на 4,1% – до 50,5 тыс. тонн.

Общая стоимость реализованного бензина через АЗС и АГНКС Украины в ноябре этого года составила 3 млрд 852,1 млн грн (доля – 52,3%), дизтоплива – 2 млрд 324,7 млн грн (31,6%), сжиженного газа – 1 млрд 78,3 млн грн (14,6%), сжатого газа – 110,2 млн грн (1,5%).

По состоянию на 1 декабря 2016 года на АЗС в запасах насчитывалось 109,1 тыс. тонн бензина, 66,9 тыс. тонн ДТ, 10,6 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого газа.