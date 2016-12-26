Экономика

15:49 26.12.2016

Запорожская АЭС до весны планирует работать всеми шестью блоками

Запорожская атомная электростанция (АЭС) до марта 2017 года планирует пройти зиму в режиме максимальной нагрузки всеми шестью блоками.

В пресс-центре станции напоминают, что в уходящем году коллектив ЗАЭС выполнил задачу по продлению сроков эксплуатации блоков №1 и №2.

"Дело не только в том, что наша станция впервые столкнулась с вопросом продления ресурса энергоблоков. В первую очередь, сложности были обусловлены задачами и масштабами, которые мы для себя поставили. Сейчас с уверенностью можно сказать: все запланированное выполнено, и Украина получила два блока-миллионника – современные, отвечающие всем критериям безопасности", - приводятся в сообщении слова главного инженера ЗАЭС Олег Дударя.

Кроме опыта продления сроков эксплуатации, АЭС в 2016 году также получила опыт ремонта одновременно трех энергоблоков, напоминают в пресс-центре.

По состоянию на утро понедельника в работе находятся 12 из 15 энергоблок четырех действующих АЭС страны. На энергоблоке №3 Ривненской АЭС 62-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 32-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Ривненской АЭС – 3-е сутки среднего планового ремонта.

Диспетчерские графики составляют: для ЗАЭС – 5300 МВт, РАЭС – 1420 МВт, ЮУАЭС – 2005 МВт, ХАЭС – 2020 МВт.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по советскому проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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