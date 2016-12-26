Экономика

15:23 26.12.2016

Нацсовет по телерадиовещанию назначил вторую внеплановую проверку телеканалу "СТБ"

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку ЧАО "Международный Медиа Центр-СТБ" из-за наличия в его эфире информации, которая может навредить несовершеннолетней аудитории.

"В результате мониторингов с 5 по 9 октября и с 7 по 13 ноября 2016 года в эфире "СТБ" была зафиксирована информацию, которая может навредить несовершеннолетней аудитории, имеет признаки нарушения требований норм законодательства, касающихся защиты детей в медиа", - отмечается в сообщения.

В Нацсовете напоминают, что это уже вторая внеплановая проверка телеканала "СТБ", назначенная в 2016 году в связи с аналогичными признаками. Результатом первой проверки стало объявление вещателю 28 июля предупреждения.

Телеканал "СТБ" входит в крупнейшую в Украине медиагруппу StarLightMedia куда входят также телеканалы "ICTV", "Новый канал", "М1", "М2", "QTV". В 2015 году суммарная доля телесмотрения каналов StarLightMedia в аудитории 14-49 лет с учетом телеканалов М1, М2 и QTV составила 27,33%, что почти в 1,5 раза выше показателя ближайшего конкурента.

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