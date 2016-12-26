Экономика

15:10 26.12.2016

Кабмин одобрил соглашение с ЕК по финансированию программы ядерной безопасности 2015г

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Европейской комиссией "О финансировании ежегодной программы действий по ядерной безопасности 2015 года", сообщается на правительственном веб-портале.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №1001-р от 21 декабря 2016 года.

По данным пресс-службы правительства, предусмотренный этим соглашением бюджет – EUR 4,5 млн.

Программа направлена на гармонизацию украинской и европейской нормативно-правовой базы, техническую поддержку Госатомрегулирования.

ВАЖНОЕ

Нацсовет по телерадиовещанию назначил вторую внеплановую проверку телеканалу "СТБ"

Обязательства ПриватБанка перед эмитентом его еврооблигаций обменены на акции банка

Кабмин отменил порядок компенсации имеющим право на бесплатное обеспечение углем в домах с централизованным отоплением

Заседание МВФ по вопросу предоставления Украине очередного транша может состояться в январе 2017г

Курс гривни на межбанке в пятницу снизился до 26,285 грн/$1

ПОСЛЕДНЕЕ

Продажи бензина и дизтоплива через АЗС в ноябре уменьшились на 16-18%

Власти Киева в 2017г направят 70 млн грн на ремонт теплосетей

Экспертиза не обнаружила следов пыток на переданных телах украинских военных, погибших на Светлодарской дуге

ГФС и полиция блокируют работу около 95 АЗК "БРСМ-Нафта"

Украинская банковская система может выйти на прибыль в 2017г

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Ключи от бездны
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Работа в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА