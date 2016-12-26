Кабмин одобрил соглашение с ЕК по финансированию программы ядерной безопасности 2015г

Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Европейской комиссией "О финансировании ежегодной программы действий по ядерной безопасности 2015 года", сообщается на правительственном веб-портале.

Соответствующее решение закреплено правительственным распоряжением №1001-р от 21 декабря 2016 года.

По данным пресс-службы правительства, предусмотренный этим соглашением бюджет – EUR 4,5 млн.

Программа направлена на гармонизацию украинской и европейской нормативно-правовой базы, техническую поддержку Госатомрегулирования.